استثمار النجف: ادارة مطار المحافظة تتصرف فرديا وتصرف الاموال دون موافقات اصولية

اتهمت هيئة استثمار النجف، السبت، ادارة مطار المحافظة بالتصرف فرديا، فيما اشارت الى انها تصرف الاموال دون موافقات اصولية.

وقال رئيس الهيئة ضرغام كيكو في بيان لها تلقت الخليج 365، نسخة منه "سبق وان قمنا بمفاتحة ادارة مطار النجف بموجب كتبنا المرفقة طيا، بعدم صرف الاموال وتنفيذ مشاريع مقاولات واستثمار داخل المطار الا وفق السياقات الاصولية"، مبينا ان "ادارة المطار مستمرين في صرف الاموال وتنفيذ منشأت دون موافقات اصولية".

واضاف ان "الغريب بالامر ان الادارة تقوم بتجاهل كتبنا الصادرة وعدم الاجابة عليها خصوصا ان هيئة الاستثمار لها حق المتابعة على المطار لان مشروع استثماري وفق قانون الاستثمار رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٦ المعدل"، مشيرا الى "اننا سوف نضطر اسفين الى مفاتحة هيئة النزاهة لغرض التحقيق معهم من اجل الحفاظ على المال العام وتطبيقا للقانون وتحقيقا للعدالة".

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