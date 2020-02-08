الإعلام الأمني: مقتل إرهابيين حاولا التعرض على مقر أمني في مطيبيجة

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "إرهابيين حاولا التعرض على مقر السرية الرابعة بالفوج الأول لواء مغاوير صلاح الدين في منطقة مطيبيجة بواسطة إطلاق نار مباشر على مقر السرية".

وأضاف البيان، أنه "تم الرد عليهما وقتلهما"، مشيراً إلى أن "الحادث أدى إلى استشهاد مقاتل وإصابة آخر".

