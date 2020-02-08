طقس الاسبوع الحالي: امطار وثلوج قد تشمل بغداد

اعلنت هيئة الانواء الجوية، السبت، عن حالة الطقس للاسبوع الحالي، فيما اشارت الى ان الطقس سيشهد تساقط امطار وثلوج قد تشمل بغداد.

اليوم السبت

وقالت الهيئة في بيان تابعته الخليج 365، ان "الطقس اليوم السبت غائم جزئً واحيانا غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في الاقسام الغربية"، مبينة ان "طقس اليوم بالمنطقة الشمالية غائم جزئً الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة بالاقسام الشمالية والشرقية والثلوج في اماكن متعددة".

وتابعت ان "الطقس في المنطقة الجنوبية لليوم السبت، صحوا الى غائم جزئ، فيما تنخفض درجات الحرارة بضع درجات".

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم في جميع المحافظات العراقية

طقس يوم غد الاحد

واضافت الهيئة ان "طقس يوم غد الاحد في المنطقة الوسطى غائم جزئي واحيانا غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة باقسامها الغربية، فيما تنخفض درجات الحرارة عدة درجات"، مشيرة الى ان "الطقس في المنطقة الشمالية غائم جزئي الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة وثلوج في اماكن متعددة".

واكدت ان "الطقس في المنطقة الجنوبية سيكون صحوا الى غائم جزئي، كما تنخفض درجات الحرارة بضع درجات".

يوم الاثنين

المنطقة الوسطى: طقس صحو يتحول تدريجيا الى غائم جزئي واحيانا غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة وفرصة لتساقط الثلوج في بعض الاماكن ومن المحتمل ان تكون من ضمنها العاصمة بغداد، كما تنخفض درجات الحرارة بضع درجات.

المنطقة الشمالية: طقس غائم جزئي واحيانا غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة وتساقط الثلوج في الاقسام الشمالية والشرقية منها.

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المنطقة الجنوبية: طقس غائم جزئي، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات.

يوم الثلاثاء

المنطقة الوسطى: طقس غائم جزئي واحيانا غائم مع فرصة لتساقط الثلوج في بعض الاماكن خلال ساعات الصباح الباكر يتحول الطقس تدرٌجٌا بعد الظهر الى صحو.

المنطقة الشمالية: طقس غائم جزئي واحيانا غائم مع فرصة لتساقط الثلوج في الاقسام الجبلية منها ودرجات الحرارة العظمى ترتفع قليلا.

المنطقة الجنوبية: طقس صحو مع بعض الغيوم، درجات الحرارة تنخفض بضع درجات.

يوم الاربعاء

المنطقة الوسطى: طقس صحو مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة العظمى ترتفع قليلا ودرجات الحرارة الصغرى دون الصفر المئوي.

المنطقة الشمالية: طقس غائم جزئي ولا تغير في درجات الحرارة.

المنطقة الجنوبية: طقس صحو مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة العظمى ترتفع بضع درجات.