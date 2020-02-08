إنيستا يتوج باللقب الـ37 في مسيرته بالساحرة المستديرة

رياضة 2020-02-08 | 12:19 928 مشاهدة توج نادي فيسيل كوبي بلقب بطولة كأس السوبر الياباني صباح اليوم، السبت، بعد تغلبه على يوكوهاما مارينوس بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-2. وانتهت الأشواط الأصلية بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 3-3، ولكن نجح أندريس إنييستا ورفاقه في قيادة فيسيل كوبي للفوز عن طريق الركلات الجزائية. ويعد هذا اللقب هو السابع والثلاثين بالنسبة لأسطورة برشلونة على مدار مسيرته الكروية، حيث نجح مع العملاق الكتالوني في الفوز بـ32 بطولة و3 بطولات مع منتخب إسبانيا وبطولتين مع فيسيل كوبي.



شارك أيضًا في المباراة لاعبا برشلونة السابقان توماس فيرمايلين وسيرجي سامبر مع إنييستا، وهما اللذين انتقلا خلال العام الماضي إلى فيسيل كوبي بعدما فشلا في الحصول على فرصة للمشاركة مع وصيف

شارك أيضًا في المباراة لاعبا برشلونة السابقان توماس فيرمايلين وسيرجي سامبر مع إنييستا، وهما اللذين انتقلا خلال العام الماضي إلى فيسيل كوبي بعدما فشلا في الحصول على فرصة للمشاركة مع وصيف الدوري الإسباني الحالي.

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