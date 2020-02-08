زيدان غاضب من بيل 'غير الملتزم'

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن "هذا هو السبب وراء استبعاد بيل من قائمة اللاعبين في آخر 3 مباريات لريال مدريد خلال الفترة الماضية، لأن زيدان لا يراه يتدرب بالطريقة المثالية التي يستطيع من خلالها المشاركة في المباريات الرسمية".وأضافت "يعد القرار فنيًا بنسبة 100%، ولا علاقة له بالإصابات المتكررة التي يعاني منها على مدار الموسم الحالي، لكن زيدان يريد أن يضع المزيد من الضوابط في الفريق لضمان النجاح من خلال الالتزام التام لجميع اللاعبين".

وأفادت الصحيفة أن "هناك غضب أيضًا من جانب النادي تجاه تصرفات بيل في الفترة الأخيرة، خاصة وأن الإدارة بقيادة فلورنتينو بيريز، كانت تضعه كواجهة لصورة ريال مدريد بعد رحيل كريستيانو رونالدو، في صيف 2018 إلى صفوف يوفنتوس".



ومنذ 22 كانون الثاني الماضي، لم ينضم بيل إلى قائمة ريال مدريد على الرغم من شفائه من الإصابة التي تعرض لها في مباراة يونيونستاس دي سالامانكا في بطولة كأس ملك إسبانيا، لكن زيدان عاقبه لعدم جديته بالاستبعاد أمام ريال سرقسطة وأتلتيكو مدريد وريال سوسيداد.

يذكر أن بيل غادر ملعب "سانتياجو برنابيو" يوم الخميس الماضي، قبل نهاية المباراة للمرة السادسة هذا الموسم بعدما تأكد من خسارة ريال مدريد أمام ريال سوسيداد في كأس ملك إسبانيا وخروجه من البطولة.

