جندي تايلاندي يقتل عددا من الأشخاص في إطلاق نار عشوائي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الشرطة التايلاندية، السبت، أن جندياً قتل "العديد" من الأشخاص السبت في إطلاق نار عشوائي شمال شرقي البلاد.
وقال متحدث باسم الشرطة التايلاندية إن الجندي "استخدم رشاشاً وأطلق النار على ضحايا أبرياء ما أدى إلى سقوط العديد من الجرحى والقتلى".
وأفادت وسائل إعلام محلية عن مقتل نحو 12 شخصاً، فيما لم تذكر الجهات الرسمية حصيلة لضحايا الهجوم.
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