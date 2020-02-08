تشييع رئيس كينيا السابق أراب موي.. "نيايو" يخطو خطوته الأخيرة

شيعت، السبت، جنازة الرئيس الكيني السابق دانيال أراب موي بالعاصمة نيروبي الذي حكم البلاد بقبضة من حديد، وتربع على عرش السلطة لنحو ربع قرن، حتى لقب بألقاب عدة منها: "المستبد المحبوب" و"بروفيسور السياسة الكينية".

وموي الذي توفي في مستشفى العاصمة نيروبي بحضور عائلته، سياسي هيمن على المشهد السياسي في بلاده خلال فترة حكمه من 1978 إلى 2002، ولقب بـ"بروفيسور السياسة"، وسرعان ما تشوه بسبب الركود الاقتصادي واتهامات بالفساد.

ويطلق عليه الكينيون لقب "نيايو"، وهي كلمة تعني "خطوات" باللغة السواحلية المنتشرة في بلدان غرب أفريقيا وشرقها، حيث يعتقد جزء من الرأي العام المحلي أن موي سار على خطى أول رئيس للبلاد جومو كينياتا.

وأعلن خبر الوفاة الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، الثلاثاء الماضي، قائلا: "أعلن بحزن عميق وفاة رجل دولة أفريقي كبير دانيال تورويتيش أراب موي ثاني رئيس لكينيا عن عمر 95 عاما"، آمرا بـ"حداد وطني" في البلاد.





وحظي أراب موي، مع بداية توليه الحكم بلاده، بشعبية ودعم كبيرين، حتى إن البعض بلغ حد مقارنة مكانته لدى الكينيين بما يحظى به سلفه جومو كينياتا الملقب بـ"أب الاستقلال".

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غير أنه لم يتمكن من تفكيك نظام حوكمة شبه دكتاتوري سائد في كينيا، فانقلب يقمع معارضيه ويسكت كل صوت ينتقده، كما تواترت الاعتقالات التعسفية وأخضع معارضين للتعذيب واستشرى الفساد، قبل أن يفرض عام 1982 نظام الحزب الواحد.





وُلد موي في الثاني من سبتمبر/أيلول 1924 لعائلة زراعية في مقاطعة بارينغو وسط غربي كينيا، وعمل مدرسا قبل أن يخوض غمار السياسة ويتولى الرئاسة خلفا لـ"كينياتا" عند وفاته في 1978.





وقبل صعوده إلى أعلى منصب ببلاده، تقلد بين عامي 1967 و1978 مهام نائب رئيس كينيا.



