حمدوك يصل إلى أديس أبابا مترأسا وفد السودان في القمة الأفريقية

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العين الإخبارية - مرتضى كوكو _ الخرطومالسبت 2020/2/8 03:13 م بتوقيت أبوظبي
رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك
وصل رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، السبت، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مترئسا وفد بلاده للمشاركة في القمة الـ33 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي.
يضم الوفد السوداني للقمة وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، ووزير الدولة بالخارجية د. عمر قمر الدين إسماعيل والفريق ركن جمال عبدالمجيد قسم السيد مدير جهاز الأمن والمخابرات.
وبحسب الوثيقة الدستورية، فإن تمثيل السودان في المحافل الدولية والإقليمية من اختصاص رئيس مجلس السيادة، لكن الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اعتذر عن عدم حضور القمة الأفريقية وفوّض حمدوك بالمشاركة بديلا عنه.
وتأتي هذه القمة تحت شعار "إسكات صوت البندقية لتهيئة الظروف لتنمية أفريقيا".
وستتناول القمة ملفات متعددة، من أبرزها النزاعات المسلحة في أفريقيا، وآفات الهجرة غير الشرعية، كما ستتم مناقشة تفعيل المنطقة التجارية الحرة في أفريقيا.
تنعقد قمة رؤساء دول وحكومات أفريقيا خلال يومي ٩ و١٠ من الشهر الجاري تحت شعار "إسكات صوت البندقية لتهيئة الظروف لتنمية أفريقيا".
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