انقطاع التيار الكهرباء عن قرى في صور

ارتفعت سرعة الرياح بعد الظهر، حاملة معها ​الأمطار​ الغزيرة وحبات البرد في صور ومنطقتها، مما أدى أيضا الى إرتفاع أمواج البحر، كما ان كمية المتساقطات شكلت في بعض شوارع المدينة والحقول والبساتين مستنقعات وبركا، وتسببت سرعة الرياح بانقطاع ​التيار الكهربائي​ عن العديد من قرى صور، اضافة الى خسائر لحقت ببساتين الحمضيات والموز والخيم البلاستيكية.

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