العثور على سوري مقتولا في سعدنايل

عثر على السوري (م.ص.أ) جثة في بلدة سعدنايل، مضرجة بالدماء مصابة بضربات بآلة حادة على الرأس، وقد أدخل الى مستشفى البقاع.
وعلى الفور، حضرت عناصر من القوى الامنية والطبيب الشرعي والأدلة الجنائية وبوشرت التحقيقات.
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