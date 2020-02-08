العثور على سوري مقتولا في سعدنايل

عثر على السوري (م.ص.أ) جثة في ​بلدة سعدنايل​، مضرجة بالدماء مصابة بضربات بآلة حادة على الرأس، وقد أدخل الى ​مستشفى​ ​البقاع​.

وعلى الفور، حضرت عناصر من ​القوى الامنية​ والطبيب الشرعي والأدلة الجنائية وبوشرت التحقيقات.