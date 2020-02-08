علّقت وزير ​العدل​ ​ماري كلود نجم​ على ما تداوله الإعلام "حول صلاحياتي وسريّة التحقيقات"، قائلا: "ليطمئن الجميع إلى أنني لم أتدخل في ​تفاصيل​ التحقيق حرصا على استقلالية ​القضاء​، غير انني لن اقف متفرجة على أي تحقيقات تبقى عالقة إلى ما لا نهاية، خاصة في قضايا شبهات ​الفساد​، وسوف أمارس كامل صلاحياتي للدفع باتجاه تسريع التحقيقات".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة العدل: لن اقف متفرجة على أي تحقيقات تبقى عالقة إلى ما لا نهاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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