النشرة: انهيار جزء من الحائط الداعم لطريق المعبور عند المدخل الغربي لجزين

أفاد مراسل "الخليج 365" أن العاصفة تسبب في انهيار جزء من الحائط الداعم لطريق المعبور عند المدخل الغربي لجزين حيث تساقطت بعض الصخور باتجاه الطريق وتجمع بعضها في وسطها ما اعاق حركة المرور عليها.
كما سجل انهيار جزئي مماثل في الحائط الواقع فوق طريق وادي جزين المحاذي لمدخل المدينة وسارعت شرطة بلدية جزين وفرق الأشغال في البلدية واتحاد بلديات المنطقة الى رفع الصخور المنهارة ووضع ارشادات للمواطنين بما يتعلق باجراءات السير على المعبور لأخذ الحيطة والحذر وتجنب المرور في تلك المنطقة نظرا لإحتمال حصول انهيارات أخرى.
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