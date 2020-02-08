النشرة: انهيار جزء من الحائط الداعم لطريق المعبور عند المدخل الغربي لجزين

أفاد مراسل "​الخليج 365​" أن العاصفة تسبب في انهيار جزء من الحائط الداعم لطريق المعبور عند المدخل الغربي لجزين حيث تساقطت بعض الصخور باتجاه الطريق وتجمع بعضها في وسطها ما اعاق ​حركة المرور​ عليها.

كما سجل انهيار جزئي مماثل في الحائط الواقع فوق طريق وادي جزين المحاذي لمدخل المدينة وسارعت شرطة ​بلدية جزين​ وفرق الأشغال في ​البلدية​ واتحاد بلديات المنطقة الى رفع الصخور المنهارة ووضع ارشادات للمواطنين بما يتعلق باجراءات السير على المعبور لأخذ الحيطة والحذر وتجنب المرور في تلك المنطقة نظرا لإحتمال حصول انهيارات أخرى.