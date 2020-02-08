صقر:الطبقة السياسية لن تتمكن من التغيير ولا إشارة في البيان الوزاري لذلك

رأى عضو المكتب السياسي المركزي في الحزب السوري القومي الاجتماعي ​حسان صقر​ في حديث تلفزيوني إلى انه "كان لافتاً ان ​البيان الوزاري​ تحدث بالعموميات واستخدم لغة "يجب، وسوف نسعى..." بدل ​اللغة​ التقريرية التي تدلّ على انهم يعلمون ماذا يريدون وربما السبب يعود لان غالبية أعضاء ​الحكومة​ من المستشارين".

ولفت إلى ان "هذه الطبقة السياسية لن تتمكن من التغيير ولا إشارة في البيان الوزاري الى أي اصلاح سياسي".

واعتبر انه "اذا شكّل الحراك قيادة تخسر الطبقة السياسية جزءاً من جمهورها وهذا لا يناسبها وللأسف ثمة من يكرر موضوع عدم انشاء قيادة ببغائياً داخل الحراك". وأضاف "الكثير من نقاط البيان الوزاري تحتاج الى أجوبة، لماذا تأجيل الهيئة الناظمة للمرحلة الثالثة في ملف الكهرباء؟ لماذا ذكر ترسيم الحدود البحرية من دون الحدود البرية؟​​​​​​".

