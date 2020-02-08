أمن الدولة: توقيف 4 سوريين ومصري لقيامهم بعمليات سلب في جبيل

أعلنت ​المديرية العامة لأمن الدولة​ - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، في بيان انه "بعد توافر معلومات عن قيام عدد من الأشخاص ب​عمليات سلب​ في منطقة جبيل، ونتيجة الرصد والمتابعة، تمكنت دورية من المديرية العامة لأمن الدولة من توقيف 4 سوريين وآخر مصري الجنسية، كانوا يتنقلون بواسطة سيارتين نوع "ب ام" عليهما لوحات مزورة وزجاجهما حاجب للرؤية مع بطاقتي تعريف ​سيارة​ عليهما شعار ​قوى الأمن الداخلي​ مزورتين، كما ضبطت معهم مسدسا خلبيا وحبوبا مخدرة. بنتيجة التحقيق اعترفوا بقيامهم بذلك، وبعد مراجعة ​القضاء​ المختص أشار بتوقيفهم وايداعهم مع المضبوطات مفرزة ​جونية​ القضائية للتوسع بالتحقيق".

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