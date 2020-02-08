مصطفى حمدان: فليرد سمير جعجع الملايين التي سرقها عبر فرض الخوات

لفت امين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي الى ان " ما يثير الدهشة ويؤكد بأننا وصلنا الى زمن العجائب والغرائب، هذه الهالة القدسية التي يحيط بها رئيس حزب القوات سمير جعجع كينونته القوية ويحاضر بالعفة ويطرح مجموعاته ذات الباع الطويل في الاجرام لمكافحة الفساد والافساد."
واضاف: "فعلاً انه الزمن الرديء زمن جمهورية سمير جعجع اللا قوية وعليه قبل كل شيء أن يرد ما سرقه ملايين الدولارات مع فوائدها لتصبح مليارات ليس من المال العام انما بفرض الخوات وتضامنه الاجتماعي مع اهلنا المسيحيين، ويكشف الان عما يصل اليه من اموال السفارات"، مشيرا الى انه "هو الوحيد الباقي على أرض لبنان المرتزق تحت شعار الغراب في معراب غب الطلب للتخريب وتسكير الانفاق والطرقات"، متسائلا "ثورة جعجع ضد من وعيى من؟".
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