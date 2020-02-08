مصطفى حمدان: فليرد سمير جعجع الملايين التي سرقها عبر فرض الخوات

لفت امين الهيئة القيادية في ​حركة الناصريين المستقلين المرابطون​ ​العميد مصطفى حمدان​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي الى ان " ما يثير الدهشة ويؤكد بأننا وصلنا الى زمن العجائب والغرائب، هذه الهالة القدسية التي يحيط بها رئيس حزب ​القوات​ ​سمير جعجع​ كينونته القوية ويحاضر بالعفة ويطرح مجموعاته ذات الباع الطويل في الاجرام ل​مكافحة الفساد​ والافساد."

واضاف: "فعلاً انه الزمن الرديء زمن جمهورية سمير جعجع اللا قوية وعليه قبل كل شيء أن يرد ما سرقه ملايين الدولارات مع فوائدها لتصبح مليارات ليس من ​المال​ العام انما بفرض الخوات وتضامنه الاجتماعي مع اهلنا المسيحيين، ويكشف الان عما يصل اليه من اموال السفارات"، مشيرا الى انه "هو الوحيد الباقي على أرض ​لبنان​ المرتزق تحت شعار الغراب في ​معراب​ غب الطلب للتخريب وتسكير الانفاق والطرقات"، متسائلا "ثورة جعجع ضد من وعيى من؟".