اللواء أبو عرب التقى وفدا من "عصبة الأنصار"

التقى قائد الامن الوطني الفلسطيني في ​لبنان​ ​اللواء​ صبحي ابو عرب، في مكتبه في ​مخيم عين الحلوة​، وفدا من "​عصبة الانصار الاسلامية​". واكد المجتمعون على أمن وأمان اهلنا وشعبنا في المخيم، وعلى استمرار التعاون مع الجميع لما فيه أمن واستقرار المخيم، معلنين وقوفهم خلف الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ في رفضه ​صفقة القرن​ الاميركية، منوهين باداء ​القوة الفلسطينية​ المشتركة. إضغط للمزيد

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