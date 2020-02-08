النشرة:صاعقة أدت إلى احتراق مولد كهربائي يغذي الحي الشرقي لبلدة حاصبيا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ أن صاعقة أدت إلى احتراق مولد كهربائي يغذي الحي الشرقي لبلدة حاصبيا وقد باشرت فرق الصيانة التابعة لبلدية حاصبيا إصلاح الاعطال لإعادة التغذية للمشتركين كما وتسببت ​الصاعقة​ أيضا إلى انقطاع خطوط ​الهاتف​ الارضي في ​بلدة عين قنيا​ قضاء حاصبيا.

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