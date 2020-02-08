توقيف شخص ينشط بترويج المخدرات في محلة الحازمية الصياد

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ ـ شعبة العـلاقات العـامة انه "في إطار متابعة ورصد شبكات ترويج المخدرات، توافرت معلومات لدى ​مكتب مكافحة المخدرات​ المركزي حول قيام شخص ملقّب بـ"إدي" بترويج المخدرات في محلة ​الحازمية​_ ​الصياد​، على متن ​سيارة​ رباعية الدفع.

بنتيجة التحريات، وأثناء محاولة توقيفه في محلة الحازمية بالتنسيق مع المجموعة الخاصة في وحدة ​الشرطة القضائية​، تمكّن من الفرار بعد أن أقدم على صدم عدّة سيارات متوقفة في المحلة، إضافةً إلى محاولة صدم عناصر القوة، على الرغم من ​إطلاق النار​ تحذيراً من قِبل عناصر الدورية.

من خلال المتابعة والمراقبة الدقيقة لتحركات المشتبه به، وبعد توافر معلومات عن تواجده في منطقة الميناء ضمن محافظة ​الشمال​، تمكنت قوة من المكتب، بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في ​طرابلس​، من توقيفه، وتبين أنه يدعى: _ ع. ع. (مواليد عام 1980، لبناني) بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بترويج المخدرات في ​جبل لبنان​ و​بيروت​، وقد أودع ​القضاء​ المختص، بناءً على إشارته.