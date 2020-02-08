توقيف شخص ينشط بترويج المخدرات في محلة الحازمية الصياد

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامة انه "في إطار متابعة ورصد شبكات ترويج المخدرات، توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدرات المركزي حول قيام شخص ملقّب بـ"إدي" بترويج المخدرات في محلة الحازمية_ الصياد، على متن سيارة رباعية الدفع.
بنتيجة التحريات، وأثناء محاولة توقيفه في محلة الحازمية بالتنسيق مع المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية، تمكّن من الفرار بعد أن أقدم على صدم عدّة سيارات متوقفة في المحلة، إضافةً إلى محاولة صدم عناصر القوة، على الرغم من إطلاق النار تحذيراً من قِبل عناصر الدورية.
من خلال المتابعة والمراقبة الدقيقة لتحركات المشتبه به، وبعد توافر معلومات عن تواجده في منطقة الميناء ضمن محافظة الشمال، تمكنت قوة من المكتب، بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في طرابلس، من توقيفه، وتبين أنه يدعى: _ ع. ع. (مواليد عام 1980، لبناني) بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بترويج المخدرات في جبل لبنان وبيروت، وقد أودع القضاء المختص، بناءً على إشارته.
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