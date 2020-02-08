الشرطة السويدية تبحث عن سيارة مدرعة سرقت من الجيش

ذكر تلفزيون SVT​السويد​ي نقلا عن ​الشرطة السويدية​ أنه "تمت سرقة عربتين مدرعتين من طراز RG-32 من معسكر ​القوات المسلحة​ السويدية في مدينة انتشيبينغ في جنوب شرق السويد".

ولفتت الى انه "تم العثور على إحدى المدرعتين المسروقتين في مدينة فيستيروس المجاورة بينما يستمر البحث عن الأخرى".

واشار المتحدث باسم ​وزارة الداخلية​ يوناس أرونين الى إنها "وسيلة نقل قيمة جدا وإن ​وزارة الدفاع​ تريد استردادها"، مضيفا: "ال​سيارة​ المسروقة لا تحوي أسلحة ومعدات سرية"، مشددة على ان "ثمن سيارة RG-32 بلغ حوالي مليوني كرون سويدي أو 200 ألف يورو وتصنعها جمهورية ​جنوب أفريقيا​، وتستطيع دروعها مقاومة رصاصات من عيار يصل إلى 7.62 ملم".