الشرطة السويدية تبحث عن سيارة مدرعة سرقت من الجيش

ذكر تلفزيون SVTالسويدي نقلا عن الشرطة السويدية أنه "تمت سرقة عربتين مدرعتين من طراز RG-32 من معسكر القوات المسلحة السويدية في مدينة انتشيبينغ في جنوب شرق السويد".
ولفتت الى انه "تم العثور على إحدى المدرعتين المسروقتين في مدينة فيستيروس المجاورة بينما يستمر البحث عن الأخرى".
واشار المتحدث باسم وزارة الداخلية يوناس أرونين الى إنها "وسيلة نقل قيمة جدا وإن وزارة الدفاع تريد استردادها"، مضيفا: "السيارة المسروقة لا تحوي أسلحة ومعدات سرية"، مشددة على ان "ثمن سيارة RG-32 بلغ حوالي مليوني كرون سويدي أو 200 ألف يورو وتصنعها جمهورية جنوب أفريقيا، وتستطيع دروعها مقاومة رصاصات من عيار يصل إلى 7.62 ملم".
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