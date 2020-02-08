حمودة صباغ: لإيجاد موقف غربي فاعل للتصدي لهذا التمادي الأميركي

لفت رئيس ​مجلس الشعب السوري​ ​حموده صباغ​، في كلمة له خلال المؤتمر الثلاثون للإتحاد البرلماني العربي، الى أن "إجتماعنا اليوم يجب أن يكون تاريخيا لعكس مفصلية المرحلة"، مشيرا الى أن "ما قبل إعلان ​صفقة القرن​ هو غير ما سيكون بعده".

وشدد صباغ على "أننا إمتحان عنوانه تحويل التحدي الى فرصة، وعلينا مواجهة الإزدراء الأميركي للشرعية الدولية وفي المقدمة إنهاء الإحتلال الإسرائيلي للإراضي العربية والفلسطينية وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها ​حق العودة​ وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعصامتها ​القدس​"، مؤكدا "أهمية إيجاد موقف غربي فاعل للتصدي لهذا التمادي الأميركي والذي يشكل خطرا على حاضر الأمة ومستقبلها ولا بد من المتابعة في التواصل والتنسيق وادانة هذه الصفقة وابطال مفاعليها".