الكويت تناشد المواطنين تأجيل سفرهم لسنغافورة بسبب فيروس كورونا

ناشدت سفارة دولة ​الكويت​ مواطنيها بضرورة تأجيل سفرهم ل​سنغافورة​ بسبب ​فيروس كورونا​، بعد أن أعلنت ​حكومة​ سنغافورة رفع حالة التأهب.

وأعلنت ​السفارة​ في بيان "أن هذه المرة الأولى التي ترفع ​وزارة الصحة​ السنغافورية درجة التأهب إلى هذه الحالة الحرجة منذ 17 سنة بعد إصابة 33 شخص بفيروس كورونا الجديد بينهم عشرة أشخاص لم يزوزو ​الصين​".

وشددت السفارة على ضرورة التقيد بالتعليمات الوقائية الصادرة من السلطات وتجنب الأماكن المزدحمة و​المجمعات التجارية​.

ووضعت السفارة في نهاية البيان رقماً خاصاً ليتم الإتصال به في حال حدوث أي طارئ.