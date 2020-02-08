الكويت تناشد المواطنين تأجيل سفرهم لسنغافورة بسبب فيروس كورونا

ناشدت سفارة دولة الكويت مواطنيها بضرورة تأجيل سفرهم لسنغافورة بسبب فيروس كورونا، بعد أن أعلنت حكومة سنغافورة رفع حالة التأهب.
وأعلنت السفارة في بيان "أن هذه المرة الأولى التي ترفع وزارة الصحة السنغافورية درجة التأهب إلى هذه الحالة الحرجة منذ 17 سنة بعد إصابة 33 شخص بفيروس كورونا الجديد بينهم عشرة أشخاص لم يزوزو الصين".
وشددت السفارة على ضرورة التقيد بالتعليمات الوقائية الصادرة من السلطات وتجنب الأماكن المزدحمة والمجمعات التجارية.
ووضعت السفارة في نهاية البيان رقماً خاصاً ليتم الإتصال به في حال حدوث أي طارئ.
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