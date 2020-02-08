اسوشيتد برس: ترامب يصفي حسابه مع موظفي البيت الأبيض الذين شهدوا ضده

اشارت وكالة "اسوشيتد برس" الى انه "بعد قرار مجلس الشيوخ تبرئته وإنهاء قضية عزله قرر الرئيس الأميركي طرد عدد من موظفي البيت الأبيض كانوا قد شهدوا ضده أثناء التحقيق في قضية عزله".
ولفتت الى إن "البيت الأبيض استدعى المسؤول في مجلس الأمن القومي، ألكسندر فيندمان، وأبلغه بقرار طرده، كما تقرر أيضا طرد شقيقه يودجين، الذي اشتغل محاميا لدى البيت الأبيض".
وكان المتحدث باسم المكتب الصحفي للبيت الأبيض، ستيفاني غريشن، قد أعلن في وقت سابق أن ترامب سعيد بانتهاء قضية عزله، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن يدفع البعض ثمنا.
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