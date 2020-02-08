خمس إصابات جديدة مؤكدة بكورونا في فرنسا والرقم قابل للارتفاع









اسماء السيد - باريس: أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية أنييس بوزان صباح السبت أنه تم رصد خمس إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا هم أربعة بالغين وطفل لا يثير وضعهم الصحي أي قلق.

يضاف هؤلاء المصابون الجدد إلى ستة مرضى ما زالوا في المستشفى وإن كانت أوضاع معظمهم أفضل.

وقالت الوزيرة الفرنسية إن هذا يسمى "عنقودا"، أي تجمعا لإصابات عدة حول "إصابة أولى" تلمواطن بريطاني عائد من سنغافورة وأقام لأيام في نهاية يناير في بلدة كونتامين- مونجوا، في منطقة الآلب الفرنسية.

أضافت أنه تم إدخال المصابين الخمسة بفيروس كورونا المستجد إضافة إلى "أشخاص مقربين" من المواطن البريطاني، أي "11 شخصا في المجموع جميعهم بريطانيون" أقاموا في المكان نفسه، إلى المستشفى ليل الجمعة السبت.

وقالت أنييس بوزان إن "وضعهم الطبي لا يحمل أي علامة خطر". أضافت أن السلطات تحاول العثور على الأشخاص الذين تواصلوا بشكل مقرب مع المواطن البريطاني المصاب.