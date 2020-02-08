ميركل تقيل عضوًا في حكومتها وحزبها

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برلين: اقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عضوا في حكومتها وحزبها المحافظ، عقب فضيحة نجمت من تحالف غير مسبوق بين نواب من اليمين المعتدل في المناطق وآخرين في اليمين القومي.

وقال كريستيان هيرتي "أعلمتني المستشارة خلال محادثة معها أنه لا يمكنني أن أواصل مهامي كمفوض للحكومة في ولايات شرق ألمانيا".

وأقيل هيرتي بعدما عبر في تغريدة على تويتر عن ارتياحه لانتخاب مسؤول في ولاية تورنغن خلال الأسبوع الجاري، بفضل تحالف أصوات الاتحاد الديموقراطي المسيحي الذي تقوده ميركل وحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني القومي.

