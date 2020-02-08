الإعصار ديميان يضرب شمال غرب أستراليا









اسماء السيد - سيدني: ضرب الإعصار ديميان منطقة بيلبرا الأسترالية الغنية بالموارد السبت في وقت استجاب السكان لتحذير السلطات التي أعلنت أعلى درجات التأهّب ولزموا منازلهم.

صاحبت العاصفة المصنّفة من الدرجة الثالثة رياح بلغت سرعتها 150 كلم في الساعة وسط توقعات بأن تصل إلى 220 كلم في الساعة مع اقتراب الإعصار بشكل أكبر من الساحل.

وأفاد مكتب الأرصاد أن الإعصار حمل معه "رياحا مدمّرة للغاية" و"أمطاراً غزيرة جداً" بإمكانها أن تتسبب بعواصف خطيرة.

وذكرت الإذاعة المحلية أن الأشجار سقطت بينما قطعت الكهرباء قرب بلدة دامبير الصغيرة، لكن لم ترد أي معلومات بعد عن وقوع أضرار كبيرة في المنازل والأعمال التجارية.

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تتعرّض المنطقة ذات الكثافة السكانية الضئيلة، والتي تضم عدداً من أكبر منتجي الحديد الخام في أستراليا، باستمرار لأعاصير.

وخزّن العديد من السكان مواد اساسية، وأحكموا إغلاق منازلهم مع اقتراب العاصفة. وأعيد الموظفون غير الأساسيين إلى منازلهم من المناجم والموانئ.

لكن قوة ديميان لم تبلغ إلى عاصفة من الفئة الرابعة على مقياس من خمس فئات كما كان متوقعا.

