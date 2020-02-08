شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الغد يعد مقترحا للنظام الانتخابي بالنواب والشيوخ .. تعرف على تفاصيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعد حزب الغد برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى، مقترحا للنظام الانتخابى الأمثل للانتخابات القادمة للبرلمان بغرفتيه "النواب والشيوخ"، والذى تم تسليمه إلى جلسات الحوار المجتمعى للأحزاب، وسيتم تسليمه أيضا لتنسيقية شباب الأحزاب فى زيارتهم للحزب.

المقترح نص على أن يكون عدد النواب المنتخبين بمجلس النواب 480 نائباً والمعينين 24 نائباً بنسبة خفض عن المجلس الحالى 15، 5٪؜ وبإجمالى 504 نواب بدلا من 596 نائباً، وأن تقسم الجمهورية إلى 8 قطاعات بدلاً من 4 حالياً وهى القاهرة والقليوبية قطاع والدلتا وأجوارها 4 قطاعات شمال وجنوب وغرب وشرق الدلتا والصعيد وأجواره 3 قطاعات، شمال ووسط وجنوب الصعيد وكل قطاع ينوب عنه 60 نائباً منتخباً 45 منهم بنظام القائمة المطلقة بنسبة 75٪؜ و15 بالنظام الفردى بنسبة 25٪؜ وعلى أن يمثل عدد ال 60 نائبا المتوسط العام لكل قطاع انتخابى وبنسبة انحراف عن المتوسط لا تتجاوز 30٪؜ زيادة أو نقصان فى أى قطاع من القطاعات وعلى أن تخصص ثلث كل قائمة انتخابية من القوائم الـ 8 منها للمرأة على الأقل (20٪؜) للمسيحيين، (13، 3٪)؜ للعمال والفلاحين و(13، 3٪؜) للشباب/ (6، 6 ٪؜) للمعاقين (6، 6٪؜ ) للمصريين بالخارج.

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كما اقترح الغد أن يكون عدد المنتخبين بمجلس الشيوخ 200 نائباً على أن تكون النسبة المئوية لنصيب كل محافظة فى الشيوخ هى نفس النسبة المئوية لنصيبها فى مجلس النواب وعلى أن يقسم الـ 200 مرشح على 8 قوائم انتخابيه ب 8 قطاعات بالجمهورية كل قائمة تضم 25 مرشحاً كمتوسط عام وبنسبة انحراف عن المتوسط العام لا تزيد عن 30 ٪؜ زيادة أو نقصانا، على أن تحوى كل قائمة منها نسبة 25٪؜ على الأقل للمرأة وأن يكون نظام الانتخاب بالقائمة المغلقة المطلقة بنسبة 100٪؜ وأن يكون عدد المعينين 100 نائب كما حدد الغد شروط الترشح لمجلس الشيوخ واقترح 4 اختصاصات إضافية له، كما اقترح الغد أن يكون للمرأة فى الشيوخ نفس حصتها فى مجلس النواب التزاما بما جاء بنص المادة 11 من الدستور.

وتسلمت أحزاب الحوار الوطنى العشرة ملف الغد بشكل رسمى بجلسة لجنة الخبراء بحزب مستقبل وطن يتضمن الملف أيضا جميع تعديلات قانون 46 لسنة 2014 التى يقترحها الغد، كما يتضمن مشروع قانون مجلس الشيوخ، وتتسلم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المقترح غدا الأحد.