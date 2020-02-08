شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يحسم قانون حماية البيانات الشخصية الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

من المتوقع أن يحسم مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال جلساته العامة الأسبوع الجارى، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، بعد توافق الحكومة علي البند (6) من المادة الثانية المنظمة للبيانات التي لا تسري عليها أحكام القانون، حيث كانت الجلسات العامة، قد شهدت موافقة المجلس علي جميع مواد مشروع القانون باستثناء البند (6) من المادة الثانية، بعد طلب الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بإرجاء حسم البند لحين التوافق مع البنك المركزى علي صياغتها.

اللافت أن لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد رفضت والحكومة، خلال اجتماعاتها فى وقت سابق، لمناقشة مشروع القانون، طلب البنك المركزى باستثنائه والجهات التابعة له من مشروع القانون.

يأتى مشروع القانون، كانطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانونى ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.

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ويكشف مشروع القانون عن صور حق الأشخاص في حماية البيانات الشخصية لهم، ويُجرم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو بدون موافقة أصحابها، وتجريم معالجتها بطرق تدليسية أو غير مطابقة للأغراض المُصرح بها من قبل صاحب البيانات وتنظيم نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود بما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد القومي بما يسهم في حماية الاستثمارات والأعمال، كما يتوافق مع المعايير الدولية في مجالات حماية البيانات الشخصية، وذلك من خلال قواعد ومعايير واشتراطات يضعها، ويباشر الإشراف عليها المركز المنشأ لهذا الغرض.

يأتى مشروع القانون، ليتواكب مع المعيار العالمى الخاص بحماية البيانات الشخصية حالياً فى العالم فالمعيار الأساسي وهو اللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية (GDPR) وهذه هي القواعد الذهبية الموجودة في العالم لحماية البيانات الشخصية للمستخدمين، والعمل حماية خصوصية البيانات بشأن المواطنين والمؤسسات المختلفة داخل وخارج الدولة ويضمن حماية الاستثمارات الوطنية لاسيما المتعاملة مع الاتحاد الأوربي.

ويضع القانون التزامات على المتحكم والمعالج في البيانات ليضمن تطبيق معايير حوكمة تكنولوجيا المعلومات داخل المؤسسات المختلفة ويحد من عمليات انتهاك خصوصية البيانات الشخصية.

ويضمن القانون، مستوى مناسب من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا ومكافحه انتهاك خصوصيتهم، وتقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية فى عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت وفى البيئة الرقمية بشكل عام، ويضع إطار إجرائى لتنظيم عمليات نقل البيانات عبر الحدود، وضمان حماية بيانات المواطنين وعدم نقلها أو مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية، وإلزام المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين في البيانات الشخصية، والمعالجين لها بتعيين مسئول لحماية البيانات الشخصية داخل مؤسساتهم وجهاتهم، بما يسمح بضمان خصوصية بيانات الأفراد، واقتضاء حقوقهم المنصوص عليها في هذا القانون.