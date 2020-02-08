لبنان يتطلع إلى الحصول على مساعدة الدول العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت- (د ب ا):

أعرب ناصيف حتي، وزير خارجية لبنان الجديد عن تطلع بلاده للحصول على "مساعدة الأسرة العربية أي مصر ودول الخليج العربي فضلا عن بقية الأشقاء العرب، من أجل مساعدتنا على دعم برنامج الاصلاح الاقتصادي".

وقال ناصيف فى مقابلة مع "بوابة أخبار اليوم" نشرتها اليوم السبت فى موقعها على الانترنت: إن استقرار لبنان هو مسؤولية وطنية ومصلحة لبنانية، لكنه مسألة تهم الدول العربية والعالم أجمع.

وأضاف قائلا: سنعمل حال نيل الثقة في التوجه نحو الدول العربية الشقيقة بغية تحقيق ذلك، كما نطمح إلى تعزيز التعاون وترسيخ العلاقات مع مصر، وسنتعاون مع مجموعة الدعم الدولية للبنان التي تم إقرارها في مؤتمر (سيدر) الذي عقد في باريس بمشاركة عربية وأجنبية، وذلك بعد القيام ببرنامجنا الإصلاحي.

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وقال إن الحكومة اللبنانية تتطلع لإجراء إصلاحات هيكلية شاملة في الاقتصاد اللبناني، بغية إحداث توازن بين مختلف القطاعات الاقتصادية مما يسمح بالتعامل مع مشكلة البطالة والانهيار الاقتصادي في البلاد.

وأضاف: "لبنان يواجه أزمة اقتصادية خطيرة جدا، وإذا لم تتم معالجتها بشكل شامل وسريع، فإنها قد تؤدي إلى تداعيات اجتماعية وربما سياسية خطيرة، لذلك نولي الإصلاح الاقتصادي أهمية كبرى".

واستطرد قائلا إن برنامج الإصلاح يتكون من ثلاث مراحل زمنية:الأولى 100 يوم لإجراء إصلاحات سريعة وضرورية جدا ، أما المرحلتان الثانية والثالثة فهما مرحلة عام و 3 أعوام لتخطيط الإصلاح بشكل شامل.