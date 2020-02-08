آخر تطورات كورونا في 24 ساعة.. وصل للدولة الـ29 وشفاء أكبر مُصاب​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رنا أسامة:

تتسارع وتيرة التطورات المتعلقة بفيروس كورونا المُتفشّي منذ شهرين؛ ففي غضون 24 ساعة وصل الوباء الفيروسي القاتل إلى كوريا الشمالية لتُصبح بذلك الدولة الـ29 التي تُسجل إصابات بالفيروس، وارتفع عدد الحالات المُصابة في الإمارات إلى 7، وتم تسجيل أول حالة وفاة لأجنبي على الأراضي الصينية، وتعافى أكبر مُريض صيني، فيما فتحت السلطات الصينية تحقيقًا في وفاة أول طبيب حذّر من كورونا.

حصد الفيروس الذي يُعتقد أنه ظهر أواخر ديسمبر في سوق لبيع المأكولات البحرية والحيوانات البرية في ووهان، وسط الصين، أرواح 722 شخصًا في أنحاء الصين- معظمهم في مقاطعة هوبي التي سجّلت وحدها حتى الآن 699 حالة- بزيادة قدرها 86 حالة وفاة خلال يومين، وأصاب أكثر من 34 ألفًا على مستوى البلاد.

وعالميًا، أصاب أكثر من 320 شخصًا في نحو 29 دولة أخرى في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، وسجّل حالتي وفاة خارج بر الصين الرئيسي؛ أولهما لرجل صيني في الفلبين، والثانية لشاب يبلغ من العمر 39 عامًا في هونج كونج.

7 إصابات في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، مساء أمس الجمعة، تسجيل إصابتين جديدتين بالفيروس القاتل؛ أحدهما صيني والآخر فلبيني، ليرتفع بذلك عدد الحالات المُسجّلة في الدولة الخليجية إلى 7، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وتم إخضاع الحالتين المُصابتين تحت الملاحظة والرعاية الطبية اللازمة وفق أعلى المعايير الصحية المعمول بها بالدولة، وفق "وام".

وشدّدت الصحة الإماراتية في بيان على "فاعلية نظام التبليغ الإلكتروني واستمرار المنشآت الصحية في التبليغ عن أي حالات اشتباه جديدة تظهر وفق دليل إجراءات الرصد والمراقبة التي تم تفعيلها في كافة المنشآت الصحية بالدولة لمراقبة أي عارض لأجل أي تدخل طبي للتعامل مع المرض".

وأكّدت الوزارة في بيانها على أنها "تعمل بالتنسيق مع كافة قطاعات الدولة لاتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة أمن واستقرار المواطنين والمقيمين بالدولة".

وفاة أول أجنبي بالصين

أعلنت السفارة الأمريكية في بكين وفاة أمريكي يبلغ من العمر 60 عامًا في مدينة ووهان- بؤرة تفشي الوباء الفيروسي، ليُصبح بذلك أول أجنبي يلقى حتفه بسبب الفيروس على الأراضي الصينية.

ووفق بيان السفارة في العاصمة الصينية، السبت، فإن المُتوفى أُصيب بالفيروس وكان يرقد في مستشفى بمدينة ووهان في 6 فبراير الجاري.

وأضافت في بيانها: "نقدم تعازينا الحارة للعائلة"، مُشيرة إلى أنها لن تكشف مزيد من التفاصيل عن المُتوفى الأمريكي حماية للحياة الخاصة لأقربائه.

وخارج الصين، سجّلت الولايات المتحدة حتى الآن 12 إصابة بالفيروس في ولايات كاليفورنيا وشيكاغو وماساتشوستس، بينهم أول حالتي انتقال عدوى من شخص لآخر.

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شفاء أكبر مريض مُصاب

في المقابل، تماثل مريض صيني مُصاب بالفيروس يبلغ من العمر 91 عامًا للشفاء، بعد العلاج في مدينة ييتشانج بمقاطعة هوبى بوسط الصين، أمس الجمعة.

ويعد المريض المُلقّب وانج، أكبر مريض مصاب بهذا الفيروس في الصين حتى الآن.

كان المريض الصيني نُقل إلى مستشفى في مدينة ييتشانج يوم 23 يناير وخرج من المستشفى الجمعة.

وقال وانج: "أنا سعيد للغاية بالشفاء.. أود أن أشكر جميع أفراد الطاقم الطبي على علاجهم والمنظمات على جميع المستويات لاهتمامهم ورعايتهم"، حسبما أوردت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

وتعافى حتى الآن أكثر من 2100 شخص على مستوى البلاد، بينهم حالات في ماكاو وسريلانكا وفيتنام واليابان وماكاو وماليزيا وتايلاند وتايوان وكوريا الجنوبية.

فتح تحقيق في وفاة "أول طبيب حذر من كورونا"

أعلنت هيئة تفتيش صينية، الجمعة، فتح تحقيق في ملابسات وفاة الطبيب لي وينليانج (34 عامًا) الذي تعرض لتأنيب من السلطات بعد أن كان أول من حذر من انتشار الفيروس القاتل.

كان المستشفى الذي يعمل به الطبيب قد أعلن في وقت سابق الجمعة وفاته نتيجة مضاعفات ناجمة عن إصابته بالفيروس.

وذكرت اللجنة في بيان، نقله فرانس برس، أن فريق التحقيق سيتوجه إلى ووهان، بؤرة الفيروس حيث توفي الطبيب الصيني "لإجراء تحقيق شامل في المسائل المتعلقة بالطبيب لي وينليانج والتي أثارها الناس".

كان لي وينليانج يعمل طبيبًا للعيون في مدينة ووهان، عندما لاحظ مرضى تظهر عليهم أعراض مشابهة لتلك الخاصة بمرض المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس) الذي انتشر بين عامي 2002 و2003. وبعث رسالة حول ذلك إلى زملائه في 30 ديسمبر، قبل أن يكون من بين 8 مبلغين آخرين عن الفيروس استدعتهم الشرطة للتحقيق بتهمة "نشر شائعات".

وأُصيب الطبيب لاحقا بكورونا خلال معالجته أحد المرضى. وتوفى الساعة 2:58 صباحا أمس الجمعة بعد مضاعفات ناتجة عن الفيروس، فيما أشاد رواد التواصل الاجتماعي في الصين به ووصفوه بأنه "بطل".