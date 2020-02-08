وزير التجارة الروسي: نسعى لإرسال مليوني كمامة طبية إلى الصين

قال وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف ،اليوم السبت، إن روسيا سترسل مليوني قناع طبي (كمامة) إلى الصين التي تعاني من تفشي فيروس كورونا الجديد، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وأضاف مانتوروف: "لقد أعددنا مليوني قناع للشحن إلى الصين كجزء من المساعدات الإنسانية"..مؤكدا أن

المصنعين المحليين يغطون بالكامل في الوقت الحالي، الحاجة إلى أقنعة طبية داخل روسيا.



وأشار إلى أن بلاده تنتج 900 ألف قطعة من القناع الطبي في اليوم، ويمكن رفع هذا الرقم إلى مليون .. معربا

Advertisements

عن اعتقاده بأن هذا الإنتاج سيوفر جميع احتياجات اليوم لكل من الصيدليات والمستشفيات

لافتا إلى أن الزيادة في الطلب على الأقنعة الطبية من تجار الجملة والمؤسسات الطبية لم تكن متوقعة.



وكانت سلطات الصحة الصينية قد أعلنت ارتفاع حالات الوفاة جراء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) داخل البلاد اليوم السبت، إلى 722، وأكثر من 34.5 ألف مصاب.

