وزير التجارة الروسي: نسعى لإرسال مليوني كمامة طبية إلى الصين

قال وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف ،اليوم السبت، إن روسيا سترسل مليوني قناع طبي (كمامة) إلى الصين التي تعاني من تفشي فيروس كورونا الجديد، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
المصنعين المحليين يغطون بالكامل في الوقت الحالي، الحاجة إلى أقنعة طبية داخل روسيا.
وأضاف مانتوروف: "لقد أعددنا مليوني قناع للشحن إلى الصين كجزء من المساعدات الإنسانية"..مؤكدا أن
وأشار إلى أن بلاده تنتج 900 ألف قطعة من القناع الطبي في اليوم، ويمكن رفع هذا الرقم إلى مليون .. معربا
لافتا إلى أن الزيادة في الطلب على الأقنعة الطبية من تجار الجملة والمؤسسات الطبية لم تكن متوقعة.
وكانت سلطات الصحة الصينية قد أعلنت ارتفاع حالات الوفاة جراء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) داخل البلاد اليوم السبت، إلى 722، وأكثر من 34.5 ألف مصاب.
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