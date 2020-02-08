مسئول في الناتو: الفضاء لم يعد آمنًا

قال رئيس القيادة الاستراتيجية لشئون التحول في حلف الناتو، الجنرال، أندريه لاناتا، إنه اكتشف خطرًا يهدد دول الحلف في الفضاء، وفقًا لروسيا اليوم.
أوضح لاناتا في حوار مع صحيفة"Washington Examiner" أن الخطر الذي يهدد قيادته يتمثل في تحركات أقمار صناعية روسية وصينية قرب أقمار صناعية تابعة للولايات المتحدة وحلفائها.
أضاف في حواره أن هذه التحركات تشير إلى أن روسيا "تطارد" هذه الأقمار الصناعية.
قال رئيس القيادة الاستراتيجية للتحول في الناتو إن روسيا أطلقت مؤخرًا قمرًا صناعيًا لمراقبة قمر صناعي أمريكي للتجسس، معتبرًا أن الفضاء الخارجي لم يعد آمنًا.
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