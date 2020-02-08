الكويت تناشد المواطنين تأجيل سفرهم لسنغافورة بسبب فيروس كورونا

ناشدت سفارة الكویت لدى سنغافورة الیوم السبت مواطنیها الراغبین في السفر إلى سنغافورة تأجیل خطط سفرھم بعدما أعلنت الحكومة السنغافوریة رفع حالة التأھب للدرجة البرتقالیة بسبب فيروس "كورونا"، وفقًا لروسيا اليوم.
ودعت السفارة في بیانها المواطنین الكويتيين الراغبین
شددت السفارة على ضرورة متابعة التعلیمات الصادرةمن السلطات السنغافورية المحلیة والالتزام بإجراءاتھا وتجنب الذھاب إلى الأماكن المزدحمة والمجمعات التجاریة.
وأضافت السفارة أن ھذه هي المرة الأولى التي ترفع وزارة الصحة السنغافوریة درجة التأھب إلى ھذه الحالة الحرجة منذ 17 سنة بعد إصابة 33 شخصًا في سنغافورا بفیروس (كورونا المستجد)، بینھم عشرة أشخاص لم یزوروا الصین.
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