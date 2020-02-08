ارتفاع عدد الإصابات بـ كورونا في فرنسا إلى 11 حالة

ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في فرنسا إلى 11 حالة، عقب تسجيل 5 إصابات جديدة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
قالت وزيرة الصحة الفرنسية آنياس بيزون في تصريح أوردته صحيفة لوفيجارو اليوم السبت "إنه لا توجد علاماتعلى أن حالة المصابين خطيرة، وهم 4 أشخاص بالغون وطفل واحد".
كانوا على اتصال وثيق بهم.
وأضافت الوزيرة الفرنسية أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى في منطقة (رون ألب).. فيما تقوم السلطات حاليا بمتابعة الأشخاص الذين
ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب اجتماعًا مع الوزراء المعنيين ظهر اليوم، كما أنه من المقرر إجلاء 40 فرنسيًا من الصين غدا.
وسجلت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت 723 وفاة و34598 حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد في شتى أنحاء البلاد حتى أمس.
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