ارتفاع عدد الإصابات بـ كورونا في فرنسا إلى 11 حالة

ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في فرنسا إلى 11 حالة، عقب تسجيل 5 إصابات جديدة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

قالت وزيرة الصحة الفرنسية آنياس بيزون في تصريح أوردته صحيفة لوفيجارو اليوم السبت "إنه لا توجد علامات

على أن حالة المصابين خطيرة، وهم 4 أشخاص بالغون وطفل واحد".



وأضافت الوزيرة الفرنسية أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى في منطقة (رون ألب).. فيما تقوم السلطات حاليا بمتابعة الأشخاص الذين

كانوا على اتصال وثيق بهم.



ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب اجتماعًا مع الوزراء المعنيين ظهر اليوم، كما أنه من المقرر إجلاء 40 فرنسيًا من الصين غدا.



وسجلت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت 723 وفاة و34598 حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد في شتى أنحاء البلاد حتى أمس.