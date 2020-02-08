مستشفى صيني يقدم لمرضى كورونا وجبة من لحم السلحفاة الناعمة

نشرت وسائل الإعلام الصينية مقطع فيديو لأحد المرضى مصاب بفيروس كورونا، قال فيه إن المستشفى قدمت له وجبة تشمل لحم السلحفاة الناعمة.
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وفقًا لروسيا اليوم، يعتبر لحمالسلحفاة الناعمة، مغذي للغاية في الطب الصيني التقليدي، ويعتقد الناس أن هذه السلاحف غنية بالبروتين ويمكن أن تساعد المرضى على الشفاء بسرعة أكبر.
يأتي هذا النوع من السلاحف من البراري أو من المزارع الخاصة، وعادة ما تغلى في الماء لصنع مرق مغذي.
يعتقد الخبراء أن مرض كورونا المعدي الذي أودى بحياة 722 شخصًا، وأكثر من 34.5 ألف مصاب حتى الآن في الصين، انتقل إلى البشر من الحيوانات البرية، وخاصة الخفافيش والثعابين.
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