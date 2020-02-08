صحف لبنانية: الحكومة الجديدة ستنال ثقة البرلمان بأصوات ضئيلة

توقعت صحف لبنانية في افتتاحياتها اليوم السبت، أن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور حسان دياب ستنال ثقة مجلس النواب ولكن بعدد ضئيل من أصوات النواب، على نحو يمكن وصفه بالثقة الهزيلة للحكومة.

قالت صحف (النهار والجمهورية ونداء الوطن والأخبار واللواء والشرق) أن جلسات الثقة النيابية التي ستعقد على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، بدأ التحضير لها لاسيما على المستوى الأمني، لضمان وصول النواب إلى مقر

البرلمان في ساحة النجمة بوسط العاصمة بيروت، بلا أي معوقات، في مواجهة الاستعدادات لتحركات شعبية دعت إليها الانتفاضة اللبنانية رفضا للحكومة والبيان الوزاري ومن أجل تعطيل انعقاد الجلسة بمنع وصول النواب إلى مقر المجلس.

أشارت الصحف إلى أن الأجواء التحضيرية تنذر بمواجهة جديدة وحادة بين السلطة والانتفاضة الشعبية التي

تتهيأ مجموعاتها لجعل الثقة محطة قوية لتحركاتها وإعادة إثبات نفسها كمعادلة داخلية لم يعد ممكنا القفز فوق حضورها ومطالبها واتجاهاتها.

أوضحت الصحف أن "الثقة النيابية الهزيلة" المتوقعة مرجعها مضمون البيان الوزاري للحكومة الذي سيُعرض على البرلمان، حيث علت نبرة الانتقادات للبيان، وهو الأمر المتوقع استمراره داخل مجلس النواب لدى مثول الحكومة أمامه الثلاثاء المقبل، مشيرة إلى أن المجتمعين العربي والدولي ينتظران ما ستنتهي إليه جلسات الثقة النيابية وكيف سيكون أداء الحكومة بعدها قبل اتخاذ أي قرار في شأن التعامل مع لبنان المهدد بالانهيار ماليًا واقتصاديًا.

