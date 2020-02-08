مقتل قائد شرطة عن طريق الخطأ في ولاية هرات الأفغانية

أكد المتحدث باسم شرطة ولاية هِرات الأفغانية عبد الرؤوف الأحمدي مقتل قائد شرطة وحدة التشغيل في الولاية اليوم السبت إثر إطلاق قوات الجيش النار علي سيارته الخاصةعن طريق الخطأ، وذلك بعد عدم توقفه لنقطة تفتيشية أقامها الجيش حديثًا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية أن وزارتي الدفاع والداخلية لم يعلقا على الحادث حتى الآن، كما لم يشيرا إلى فتح التحقيقات فيه.
وأضافت القناة أن القتيل يدعى أحمد شاه، وتقوم الوحدة التي كان مسئولا عنها بشن عمليات خاصة في هذه المنطقة الغربية.
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