فرنسا تسجل 5 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية أنياس بوزان تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا جميعهم من جنسية بريطانية، لترتفع الحصيلة المسجلة في البلاد حتى الآن إلى 11 حالة.

وقالت الوزيرة في مؤتمر صحافي عقدته في مقر الوزارة في باريس "الحالات الخمس الجديدة سجلت أمس الجمعة، و هي لأربعة بالغين وقاصر واحد عادوا لتوهم من سنغافورة حيث أقاموا هناك أربعة أيام 20 و 21 و 22 و 23 يناير الماضي، وهم يتلقون الرعاية الصحية الضرورية في مستشفى مدينة ليون".

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