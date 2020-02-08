السيسي يصل إثيوبيا لحضور القمة الأفريقية

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في أعمال قمة الاتحاد الإفريقي فى دورته الـ33 .
ونقل التلفزيون المصري على موقعه الإلكتروني اليوم، عن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضى قوله إن القمة ستشهد تسليم الرئيس المصري رئاسة الاتحاد لدولة جنوب إفريقيا.
ويعقد السيسي على هامش القمة لقاءات ثنائية مع عدد من الرؤساء والقادة الأفارقة والشخصيات الدولية المشاركة.
وتوجه السيسي في وقت سابق اليوم على رأس وفد إلى إثيوبيا للمشاركة في فعاليات القمة الأفريقية.
وكان السفير أسامة عبد الخالق سفير مصر لدى إثيوبيا ومندوبها لدى مفوضية الاتحاد الأفريقي قد صرح قبل يومين بأن الرئيس المصري سيشارك فى فعاليات القمة، حيث سيلتقي مع عدد من الرؤساء والقادة الأفارقة والضيوف الدوليين البارزين، مشيرا إلى أن السيسي سوف يترأس الجلسة المغلقة في أول أيام القمة لعرض التحديات التى تقف أمام تقدم القارة السمراء ..
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ولفت إلى أنه ستكون هناك بعد الجلسة المغلقة جلسة مفتوحة يحضرها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أو من ينوب عنه، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وسكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مشيراً إلى أن الرئيس المصري سيلقي كلمته الختامية لعرض حصاد الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي خلال العام المنصرم.
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