كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تسجن ناشطة طالبت بتنحي خامنئي 6 سنوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت شبكة إيران انترناشيونال، بأن السلطات القضائية في إيران قضت بسجن الناشطة نرجس منصوري، إحدى الموقعات على بيان طالب قبل أشهر باستقالة خامنئي 6 سنوات وحرمانها من النشاط السياسي والاجتماعي.

وقد وقعت منصوري من ضمن 14 ناشطة إيرانية، على بيان مشترك، في السادس من أغسطس العام الماضي ، طالب بتنحي المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وإعداد دستور جديد للبلاد.

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واعتبر الناشطات، أن "أربعة عقود من هذه الثيوقراطية (حكم ولاية الفقيه) قضت على حقوق نصف سكان البلاد أي النساء، ولذا يجب أن تتسع الحركة المدنية السلمية من أجل التخلص من هذا النظام المعادي للمرأة".

وطالبت النشاطات، الانتقال بالكامل إلى نظام ديمقراطي وكتابة دستور جديد ينص على المساواة في الحقوق واحترام هوية المرأة وكرامتها.

وقد ذكرت منظمات حقوقية إيرانية أن قوات الأمن اعتقلت 3 من الناشطات الـ 14. وأكدت التقارير في حينه أن كلاً من فاطمة سبهري وحورية فرج زادة ونرجس منصوري، اعتقلن ونُقلن إلى أماكن مجهولة من قبل عناصر الأمن.