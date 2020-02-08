كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تدعو إلى استئناف العمل في مشاريع الطرق والممرات المائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة النقل الصينية، اليوم السبت، إن مشاريع الطرق والممرات المائية في البلاد، باستثناء تلك الموجودة في مقاطعة هوبي المنكوبة بفيروس كورونا الجديد وغيرها من المناطق المتضررة بشدة، يجب أن تهدف إلى استئناف البناء بحلول 20 فبراير.

ووفقً لوكالة طرويترز"، أضافت الوزارة في بيان على موقعها على الإنترنت: "يجب أن تبدأ المشروعات الرئيسية في أسرع وقت ممكن".

وقد قفزت حصيلة القتلى في البر الرئيسي للصين من 86 إلى 722، ومن المتوقع ان تتجاوز 774 حالة وفاة سجلت عالميا خلال وباء 2002-2003 بسبب متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (السارس)، وهو فيروس كورونا آخر انتقل من الحيوانات إلى البشر في الصين.

وقال مسؤولو الصحة الصينيون، إن عدد الإصابات الجديدة في مقاطعة هوبي الصينية، مركز اندلاع المرض، ارتفع يوم الجمعة مقارنة باليوم السابق، مما عكس التراجع الذي دام يومين ويظهر صعوبة التنبؤ بذروة الوباء.