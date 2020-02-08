كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا تعلن عن 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا جميعها لبريطانيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم السبت، عن 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا الجديد جميعها لبريطانيين، حسبما ذكرت قناة العربية.

وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي إلى 700 حالة، وفقًا للجنة الصحة الوطنية بالصين.

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وسجل إقليم هوبي بوسط البلاد ومركز تفشي الفيروس 69 حالة وفاة منها 64 حالة في مدينة ووهان عاصمة الإقليم.

ويواصل فيروس كورونا حصد الأرواح، بالتزامن مع ارتفاع حالات الإصابة بالمرض، وتسابق الدول لإجلاء رعاياها من الصين.