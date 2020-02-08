كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن علاقة حزب الإصلاح بالتنظيمات الإرهابية في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة عدن تايم المحلية، نقلًا عن مصادر مطلعة ، العلاقة بين حزب الإصلاح والتنظيمات الإرهابية في اليمن.

واعتبرت الصحيفة، غرس بذور الإرهاب في محافظات الجنوب المختلفة، خطة شيطانية تُنفِّذها المليشيات الإخوانية المتوغلة في الحكومة الشرعية.

وانضمت محافظة أبين إلى القائمة التي تدفع ثمن الإرهاب الإخواني، وذلك من خلال ظهور التنظيمات الإرهابية في جبال وشعاب مديرية المحفد، بعدما عملت المليشيات الإخوانية على تحشيد عناصر إرهابية تابعة لها باتجاه المحافظات الجنوبية للتمركز فيها وتنفيذ مخططات وأجندات إرهابية.

وقالت المصادر المطلعة، إنّ حزب الإصلاح الإخواني هو الذي يقوم بتمويل هذه الجماعات بالمؤن والغذاء والأموال والسلاح، وقد ظهر جليًّا في تعاونه المباشر مع تنظيم القاعدة، من خلال مشاركة هذه القوات في مهاجمة القوات الجنوبية في كثير من مناطق المحفد وتهيئة الظروف لعناصرها الإرهابية.

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واضافت المصادر: "مخطط نشر الإرهاب الإخواني في أبين، يأتي تزامنًا مع تحركات مماثلة في محافظة المهرة، حيث تُنفِّذ المليشيات الإخوانية مخططًا، يستهدف الاستحواذ على المناصب في المحافظة والسيطرة والضغط على قبائل المهرة لتمرير مشروعاتها وتنفيذ أجندتها الخارجية دون أي عرقلة".

وأكدت الصحيفة، أن حزب الإصلاح الإخواني المخترق لحكومة الشرعية عملت على استغلال نفوذه للقيام بتحركات مريبة ومظاهر مسلحة كثيرة في محافظة المهرة، حيث تم استجلاب الآلاف من الشماليين إليها.