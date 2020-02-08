كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس التركماني يعين نجله وزيرًا للصناعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية، اليوم السبت، للدولة الواقعة في آسيا الوسطى الغنية بالغاز أن الرئيس التركماني كوربانجولي بيردي محمدوف، عين نجله سردار، وزيرًا للصناعة والبناء.

وتأتي ترقيته بعد أقل من عام من تولي سردار بيردي محمدوف، البالغ 38 عامًا، منصب حاكم المقاطعة. لقد دفع صعوده السريع إلى الحديث بأن الرئيس الاستبدادي البالغ من العمر 62 عامًا يعده خلفًا له. نقلًا عن رويترز.

ومن المرجح أن يشرف سيردار بيردي محمدوف في وظيفته الجديدة، كما كان الحال في وظيفته السابقة على المشروع الطموح لبناء عاصمة جديدة من الصفر إلى مقاطعة أهل بوسط البلاد، والتي كان يرأسها.

ووقع الرئيس بيردي محمدوف هذا الأسبوع مرسومًا بتخصيص 1.47 مليار دولار لاستيراد مواد البناء والمعدات والمواد الأخرى اللازمة للمدينة الجديدة، وهي خطوة غير عادية وسط نقص واسع في النقد الأجنبي.

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والرئيس كوربانجولي مالكوليكوفيتش بيرديمن مواليد 29 يونيو 1957، وهو سياسي تركماني يعمل كرئيس لتركمانستان منذ فبراير 2007. وبدأ العمل في الحكومة برئاسة الرئيس صابر مراد نيازوف وزيرًا للصحة ابتداءً من عام 1997 ونائب للرئيس ابتداءً من عام 2001.

وأصبح الرئيس بالنيابة بعد وفاة نيازوف في 21 ديسمبر 2006 وفاز بعد ذلك في الانتخابات الرئاسية في فبراير 2007. ولم يواجه أي معارضة حقيقية في التصويت وفاز بهامش ساحق (89.23٪).

وتم إعادة انتخابه بنسبة 97٪ من الأصوات، في الانتخابات الرئاسية في فبراير 2017، حيث تم إعادة انتخابه لولاية ثالثة بنسبة 97.69٪ من الأصوات.

