كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محلل سياسي عن مخططات "الإصلاح": خطر داهم على السعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فضح الأكاديمي والسياسي الإماراتي، الدكتور جلال حاتم، مخططات حزب الإصلاح باليمن.

وكشف جلال حاتم، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن وجود معسكرات يغذيها الإخوان معتبرا أنها خطرٌ داهم على الجنوب والسعودية والإقليم كله.

وقال جلال حاتم: "لا تعملوا على أن يكون الجنوب وطناً لتنظيم الإخوان المسلمين والقاعدة وداعش "التجمع اليمني للإصلاح".

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وأضاف: "وإن سقطت مأرب بأيدي الحوثيين فلا فرق بينهم فهذا يقودهم "الفقيه" وذاك "المرشد"، مهاجمًا جماعة الاخوان قائلًا: " فحسبهم مأرب وكفى".

وفي تغريدة أخرى قال: "لا مبرر لوجود معسكرات الإرهاب في شبوة وحضرموت والتي تغذيها المناطق الشمالية بجحافل تجمع الإصلاح الذي يعدّ الغطاء الحقيقي للقاعدة وداعش".

واختتم قائلا "وجود هذه المعسكرات خطرٌ داهم على الجنوب والسعودية والإقليم كله".