كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هونج كونج تفرض الحجر الصحي الإلزامي على الوافدين من الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فرضت هونج كونج الحجر الصحي الإلزامي على القادمين من البر الرئيسي الصيني لمنع انتشار فيروس كورونا الذي تسبب في حالة من الذعر العالمي، حيث ارتفع عدد قتلى تفشي الفيروس في الصين إلى 722 اليوم السبت، بما في ذلك أول ضحية أجنبية.

مع وفاة 86 شخصًا آخر في الصين القارية - أعلى قفزة في يوم واحد حتى الآن - كان عدد القتلى يقترب من 774 قتلوا في جميع أنحاء العالم خلال وباء السارس 2002-2003، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

توفي مواطن أمريكي يبلغ من العمر 60 عامًا تم تشخيص إصابته بالفيروس يوم الخميس في ووهان، المدينة الواقعة في مركز الطوارئ الصحية، وفقًا للسفارة الأمريكية، التي لم تقدم المزيد من التفاصيل عن الشخص.

وكانت الوفيات الوحيدة خارج البر الرئيسي رجلاً صينياً في الفلبين ورجلًا يبلغ من العمر 39 عامًا في هونج كونج.

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وقد توفي رجل ياباني مصاب بالتهاب رئوي في مدينة ووهان الصينية، مركز تفشي فيروس كورونا الجديد، حسبما أعلنت وزارة الخارجية اليابانية في بيان، اليوم السبت.

وقالت وزارة الخارجية، نقلًا عن السلطات الطبية الصينية:"كان يشتبه في إصابة الرجل في الستينيات من العمر بالفيروس التاجي، ولكن نظرًا لصعوبة تشخيص المرض، كان سبب الوفاة هو الالتهاب الرئوي الفيروسي"، وفقًا لوكالة "رويترز".

من المحتمل أن يكون هذا الرجل هو أول ياباني يتوفى بسبب هذا المرض، كما قال مسؤول بوزارة الخارجية، إن الحكومة لا تعرف أي ياباني مات بسبب وباء فيروس كورونا، الذي أودى بحياة أكثر من 700 شخص في البر الرئيسي للصين وأصاب أكثر من 34000 شخص.

وجاءت الوفاة في ووهان في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الركاب المصابين بالفيروس من سفينة سياحية في الحجر الصحي في ميناء يوكوهاما الياباني إلى 64 اليوم السبت.