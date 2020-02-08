علي كامل يكتب: أخاطب الإخوان: أنتم أكبر عائق أمام تحرير اليمن

السبت 8 فبراير 2020

متى سيعرف حزب التجمع اليمني للإصلاح "إخوان اليمن" أنهم أكبر عائق أمام تحرير اليمن؟!



وهنا أنقل رسائل إلى حزب الإصلاح الإخواني باليمن، وأقول لهم خلال خمس سنوات من سيطرتكم على مفاصل الشرعية وسيطرتكم على مناطق مهمة من المناطق المحررة في اليمن لو حاربتم دون اتفاقيات مع الحوثي لتم القضاء على الحوثي في وقت قصير". لو أنكم حاربتم بالسلاح الذي سلمتوه في نهم للمليشيات الحوثية لتحررت صنعاء في أسبوع.

لو أن معركتكم وحشودكم وأسلحتكم التي في تعز وجهتموها ضد المليشيات الحوثية بدلاً عن توجيهها لمقاتلة من حرر أغلب مناطق تعز من أمثال الشيخ أبوالعباس وكتائبه والشهيد عدنان الحمادي ولوائه لتحررت تعز في فترة أسبوع.

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لو أن حشودكم وأسلحتكم التي وجهتوها لمحاربة أبناء الجنوب وجهتوها لمحاربة المليشيات الحوثية لتحررت اليمن في عام واحد.

لو لم تنهبوا السلاح والدعم العسكري والمالي الذي قدمه التحالف للجيش وتركتم الأحرار المخلصين في الشعب اليمني من المستقلين والسلفيين والجنوبيين يقاتلون بذلك السلاح والدعم ولم توجهوا إعلامكم وأسلحتكم وخبثكم تجاههم لكانوا كفيلين بتحرير اليمن مع التحالف في نصف عام.

لو أنكم لا تنسقون مع قطر وتركيا للتقارب مع الحوثيين لما تأخر النصر.

هل عرفتم أنكم أكبر عائق أمام تحرير اليمن وأكبر عدو وقف مع الإنقلاب ضد الشعب اليمني بحقدكم وخيانتكم وتجارتكم في الحرب واتفاقياتكم السرية مع الإنقلاب ضد الشرعية والتحالف ؟