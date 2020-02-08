شكرا لقرائتكم خبر عن تعز تعيش الفوضى بكل تفاصيلها في ظل سيطرة حزب الإصلاح الإخواني والان مع التفاصيل

السبت 8 فبراير 2020 أفادت مصادر محلية في محافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم، بأن المحافظة تعيش الفوضى بكل تفاصيلها في ظل سيطرة حزب الإصلاح الإخواني الإرهابي.

وتحدثت مصادر أن أحد عناصر الإخوان قام بالاعتداء على إدارة الأحوال الشخصية والسجل المدني ونهب السجلات والوثائق وتدمير الأجهزة والإعتداء على مدير الإدارة المقدم اسكندر المخلافي. وتقول للمصادر، أن العنصر الإخواني لو كان يتبع كتائب أبوالعباس لتحركت الحملة الأمنية وظهر مدير الأمن يرعد وتحرك المحور وتحركت السلطة المحلية لضبطه ولأمتلأت صفحات التواصل الإجتماعي بالخبر. Advertisements وبحسب المصادر، لكنه يتبع حزب الإصلاح ويتلقى أوامره من قيادات الإخوان ولهذا لم تتحرك أي جهة لإيقاف جرائمه الجنائية. كما قام الإخواني "عرفات" بالإعتداء على منزل اسكندر المخلافي الذي تم اقتحامه من قبل والإعتداء على النساء والأطفال وبكل وقاحة.

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