‏علاوي يدعو لتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة مرتكبي الجرائم بحق المتظاهرين علنيا

دعا رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، السبت، الى تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة مرتكبي الجرائم بحق المتظاهرين، فيما طالب بمحاكمتهم علنيا. وقال علاوي في تغريدة له تابعتها الخليج 365، انه "يجب محاكمة قتلة ومرتكبي الجرائم بحق المتظاهرين السلميين علنيا". Advertisements ودعا الى "تشكيل محكمة خاصة تصدر بمرسوم جمهوري ترتبط برئاسة الجمهورية يرأسها بعض القضاة النزيهين المتقاعدين من داخل او خارج العراق". يذكر ان التظاهرات التي شهدتها عدد من محافظات العراق للمطالبة بالخدمات والقضاء على الفساد، تخللتها مصادمات ادت الى سقوط المئات من الشهداء والجرحى.



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