بالجدول.. كمية الامطار التي سقطت امس في العراق

اعلنت هيئة الانواء الجوية، السبت، عن كمية الامطار التي سقطت امس في العراق. وبحسب جدول نشرته الهيئة وتابعته الخليج 365، ان "اعلى كمية امطار سقطت في مصيف صلاح الدين بمعدل 16.5 ملم تليها منطقة جمجمال بواقع 14.3 ملم واربيل بواقع 11 ملم". Advertisements وبين ان مناطق الرطبة وتكريت وعين تمر شهدت تساقط قطرات من المطر.



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