داخلية كردستان تسهل دخول جماهير القيثارة لدعم الفريق في دوري ابطال آسيا

وسيواجه الشرطة فريق استقلال طهران الإيراني في أولى مبارياته بدوري ابطال آسيا يوم غدٍ الاثنين على ملعب فرانسوا حريري.

وذكر النادي في بيان عبر موقعه الرسمي، أنه "بعد اتصال ادارة نادي الشرطة بوزير الداخلية لإقليم كوردستان وحضور قائد شرطة اربيل العميد دلير نجاة نجار الى مقر إقامة نادي الشرطة تم الاتفاق على كافة الجوانب الامنية الخاصة بالمباراة الى جانب تسهيل اجراءات دخول الجماهير الشرطاوية الى محافظة أربيل".



وكان النادي قد أعلن بأنه سيقوم بتسيير حافلات لنقل الجماهير من بغداد الى أربيل.

المباراة ستقام في تمام الساعة 5 ونص مساءً، بإشراف المشرف الاسيوي اللبناني بشير شفيق والمشرف الاسيوي المحلي عمار عبد الرحمن.

